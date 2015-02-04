Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)

Наполи - Интер

04.02.2015, Среда, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Кубок, 1/4 финала Наполи - Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
...
  • Читайте нас: 