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Австралия - ОАЭ

27.01.2015, Вторник, 12:00 мск Ньюкасл, стадион Ньюкасл Стэдиум Кубок Азии, 1/2 финала Австралия - ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 октября, пятница 18:30 ОАЭ 0:0 Австралия
Товарищеские матчи 2011

5 января, среда 17:30 ОАЭ 0:0 Австралия
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