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Торпедо - СКА-Хабаровск

21.01.2015, Среда, 19:00 мск Товарищеские матчи Торпедо - СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 2 тур
14 февраля, пятница 13:00 Торпедо 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
21 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Торпедо 1:0 СКА-Хабаровск
3 тур
18 июля, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
25 тур
10 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо
9 тур
28 августа, вторник 20:00 Торпедо 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Торпедо 2:1 СКА-Хабаровск
Второй этап, 12 тур
27 мая, пятница 11:00 СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
32 тур
8 сентября, понедельник 18:30 Торпедо 2:1 СКА-Хабаровск
12 тур
18 мая, воскресенье 12:00 СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо
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