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Япония - ОАЭ

23.01.2015, Пятница, 12:30 мск Сидней, стадион АНЗ Стэдиум Кубок Азии, 1/4 финала Япония - ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2012

6 сентября, четверг 14:20 Япония 1:0 ОАЭ
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