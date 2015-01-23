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Иран - Ирак

23.01.2015, Пятница, 09:30 мск Канберра, стадион Канберра Стэдиум Кубок Азии, 1/4 финала Иран - Ирак
Товарищеские матчи. Сборные 2015

4 января, воскресенье 14:00 Иран 1:0 Ирак
Кубок Азии 2011, группа D
групповой раунд, 1 тур
11 января, вторник 19:15 Ирак 1:2 Иран
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