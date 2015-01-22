Эспаньол - Севилья

|2 тур
|31 августа, воскресенье
|01:00
|Эспаньол
|1:2
|Севилья
|32 тур
|6 апреля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|4:1
|Эспаньол
|13 тур
|10 ноября, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|1:3
|Севилья
|34 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Севилья
|3:0
|Эспаньол
|15 тур
|8 декабря, суббота
|00:30
|Эспаньол
|2:2
|Севилья
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|22:00
|Эспаньол
|1:1
|Севилья
|19 тур
|14 января, суббота
|21:00
|Севилья
|0:0
|Эспаньол
|38 тур
|21 мая, суббота
|23:55
|Эспаньол
|2:3
|Севилья
|19 тур
|15 января, суббота
|23:55
|Севилья
|1:2
|Эспаньол
|27 тур
|20 марта, суббота
|23:55
|Эспаньол
|2:0
|Севилья
|8 тур
|24 октября, суббота
|23:55
|Севилья
|0:0
|Эспаньол
|23 тур
|15 февраля, воскресенье
|21:00
|Эспаньол
|0:2
|Севилья
|4 тур
|24 сентября, среда
|23:55
|Севилья
|2:0
|Эспаньол