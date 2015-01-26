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Рочдейл - Сток Сити

26.01.2015, Понедельник, 23:00 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Англия. Кубок, 4 раунд Рочдейл - Сток Сити
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