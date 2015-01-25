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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Брайтон - Арсенал

25.01.2015, Воскресенье, 19:00 мск Фалмер, стадион Фалмер Англия. Кубок, 4 раунд Брайтон - Арсенал
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
26 января, суббота 19:00 Брайтон 2:3 Арсенал
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