Ливерпуль - Болтон

|22 тур
|21 января, суббота
|21:30
|Болтон
|3:1
|Ливерпуль
|3 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|3:1
|Болтон
|22 тур
|21 января, суббота
|21:30
|Болтон
|3:1
|Ливерпуль
|3 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|3:1
|Болтон
|21 тур
|1 января, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Болтон
|10 тур
|31 октября, воскресенье
|19:00
|Болтон
|0:1
|Ливерпуль
|24 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:0
|Болтон
|4 тур
|29 августа, суббота
|18:00
|Болтон
|2:3
|Ливерпуль
|19 тур
|26 декабря, пятница
|18:00
|Ливерпуль
|3:0
|Болтон
|13 тур
|15 ноября, суббота
|15:45
|Болтон
|0:2
|Ливерпуль