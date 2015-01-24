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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)

Ливерпуль - Болтон

24.01.2015, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок, 4 раунд Ливерпуль - Болтон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 21:30 Болтон 3:1 Ливерпуль
3 тур
27 августа, суббота 20:30 Ливерпуль 3:1 Болтон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
1 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Болтон
10 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Болтон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:0 Болтон
4 тур
29 августа, суббота 18:00 Болтон 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 18:00 Ливерпуль 3:0 Болтон
13 тур
15 ноября, суббота 15:45 Болтон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
2 марта, воскресенье 16:30 Болтон 1:3 Ливерпуль
15 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:0 Болтон
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