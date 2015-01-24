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Блэкберн - Суонси

24.01.2015, Суббота, 15:45 мск Блэкберн, стадион Ивуд Парк Англия. Кубок, 4 раунд Блэкберн - Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
14 апреля, суббота 18:00 Суонси 3:0 Блэкберн
14 тур
3 декабря, суббота 19:00 Блэкберн 4:2 Суонси
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