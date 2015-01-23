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Судьи
Главный судья:
Крис Фой (Сент-Эленс, Мерсисайд)

Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед

23.01.2015, Пятница, 22:55 мск Кэмбридж, стадион Эбби Стэдиум Англия. Кубок, 4 раунд Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед
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