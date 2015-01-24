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Тоттенхэм - Лестер

24.01.2015, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок, 4 раунд Тоттенхэм - Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Лестер 1:2 Тоттенхэм
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