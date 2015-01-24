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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)

Челси - Брэдфорд Сити

24.01.2015, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок, 4 раунд Челси - Брэдфорд Сити
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