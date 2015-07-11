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Волеренга - Сандефьорд

11.07.2015, Суббота, 19:00 мск Осло, стадион Уллеваал Норвегия. Элитсериен, 16 тур Волеренга - Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
10 тур
25 мая, понедельник 21:00 Сандефьорд 0:3 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 21 6 3 73:27 +46 69
2. Стремсгодсет 30 17 6 7 67:44 +23 57
3. Стабек 30 17 5 8 54:43 +11 56
4. Одд 30 15 10 5 61:41 +20 55
5. Викинг 30 17 2 11 53:39 +14 53
6. Мольде 30 15 7 8 62:31 +31 52
7. Волеренга 30 14 7 9 49:41 +8 49
8. Лиллестрем 30 12 9 9 45:43 +2 45
9. Буде-Глимт 30 12 4 14 53:56 -3 40
10. Олесунн 30 11 5 14 42:57 -15 38
11. Сарпсборг 08 30 8 10 12 37:49 -12 34
12. Хаугесунд 30 8 7 15 33:52 -19 31
13. Тромсе 30 7 8 15 36:50 -14 29
14. Старт 30 5 7 18 35:64 -29 22
15. Мьёндален 30 4 9 17 38:69 -31 21
16. Сандефьорд 30 4 4 22 36:68 -32 16
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