Стабек - Буде-Глимт

|26 тур
|5 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Стабек
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Буде-Глимт
|26 тур
|5 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Стабек
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|30
|21
|6
|3
|73:27
|+46
|69
|2.
|Стремсгодсет
|30
|17
|6
|7
|67:44
|+23
|57
|3.
|Стабек
|30
|17
|5
|8
|54:43
|+11
|56
|4.
|Одд
|30
|15
|10
|5
|61:41
|+20
|55
|5.
|Викинг
|30
|17
|2
|11
|53:39
|+14
|53
|6.
|Мольде
|30
|15
|7
|8
|62:31
|+31
|52
|7.
|Волеренга
|30
|14
|7
|9
|49:41
|+8
|49
|8.
|Лиллестрем
|30
|12
|9
|9
|45:43
|+2
|45
|9.
|Буде-Глимт
|30
|12
|4
|14
|53:56
|-3
|40
|10.
|Олесунн
|30
|11
|5
|14
|42:57
|-15
|38
|11.
|Сарпсборг 08
|30
|8
|10
|12
|37:49
|-12
|34
|12.
|Хаугесунд
|30
|8
|7
|15
|33:52
|-19
|31
|13.
|Тромсе
|30
|7
|8
|15
|36:50
|-14
|29
|14.
|Старт
|30
|5
|7
|18
|35:64
|-29
|22
|15.
|Мьёндален
|30
|4
|9
|17
|38:69
|-31
|21
|16.
|Сандефьорд
|30
|4
|4
|22
|36:68
|-32
|16