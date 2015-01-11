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Спарта - ПСВ

11.01.2015, Воскресенье, 19:00 мск Товарищеские матчи Спарта - ПСВ
Лига Европы (2009/2010), группа K
Квалификация, 5 тур
3 декабря, четверг 21:00 ПСВ 1:0 Спарта
Квалификация, 1 тур
17 сентября, четверг 23:05 Спарта 2:2 ПСВ
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