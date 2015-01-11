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Боруссия - Арминия

11.01.2015, Воскресенье, 17:30 мск Товарищеские матчи Боруссия - Арминия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
29 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Боруссия 1:1 Арминия
12 тур
8 ноября, суббота 17:30 Арминия 0:2 Боруссия
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