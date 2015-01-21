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Тур - Сент-Этьен

21.01.2015, Среда, 21:00 мск Тур, стадион Стад де ла Валле дю Шер Франция. Кубок, 1/16 финала Тур - Сент-Этьен
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