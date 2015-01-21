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Булонь - Гренобль

21.01.2015, Среда, 21:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/16 финала Булонь - Гренобль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Гренобль 2:0 Булонь
2 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Булонь 2:1 Гренобль
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