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Монако - Эвиан

21.01.2015, Среда, 19:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок, 1/16 финала Монако - Эвиан
Франция. Лига 1 (2014/2015)
10 тур
18 октября, суббота 22:00 Монако 2:0 Эвиан
Франция. Лига 1 (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Эвиан 1:0 Монако
13 тур
8 ноября, пятница 23:30 Монако 1:1 Эвиан
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