Введите ваш ник на сайте

Нант - Лион

20.01.2015, Вторник, 23:00 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок, 1/16 финала Нант - Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
8 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Нант 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 17:00 Нант 1:2 Лион
6 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Лион 3:1 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
12 мая, вторник 23:00 Лион 3:0 Нант
17 тур
6 декабря, суббота 23:00 Нант 2:1 Лион
...
  • Читайте нас: 