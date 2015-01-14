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Тоттенхэм - Бернли

14.01.2015, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Тоттенхэм - Бернли
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
5 января, понедельник 22:45 Бернли 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Бернли 4:2 Тоттенхэм
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Тоттенхэм 5:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 21 января, среда 22:45 Бернли 3:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 6 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 4:1 Бернли
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