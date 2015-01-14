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Брэдфорд Сити - Миллуолл

14.01.2015, Среда, 22:45 мск Брэдфорд, стадион Корэл Виндоус Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Брэдфорд Сити - Миллуолл
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
3 января, суббота 18:00 Миллуолл 3:3 Брэдфорд Сити
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