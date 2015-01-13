Вест Хэм - Эвертон

|3 раунд
|6 января, вторник
|22:45
|Эвертон
|1:1
|Вест Хэм
|28 тур
|1 марта, суббота
|19:00
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|5 тур
|21 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Эвертон
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|2:0
|Вест Хэм
|18 тур
|22 декабря, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|1:2
|Эвертон
|24 тур
|22 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:2
|Вест Хэм
|20 тур
|28 декабря, вторник
|20:30
|Вест Хэм
|1:1
|Эвертон
|33 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:2
|Вест Хэм
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|1:2
|Эвертон
|37 тур
|16 мая, суббота
|18:00
|Эвертон
|3:1
|Вест Хэм
|12 тур
|8 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:3
|Эвертон