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Честерфилд - Сканторп Юнайтед

13.01.2015, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Честерфилд - Сканторп Юнайтед
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1-й раунд,
11 августа, вторник 00:00 Сканторп Юнайтед 2:1 Честерфилд
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