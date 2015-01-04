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ЮАР - Замбия

04.01.2015, Воскресенье, 16:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

17 июля, среда 22:00 ЮАР 0:0
(3:5)п		 Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 22:00 ЮАР 0:1 Замбия
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