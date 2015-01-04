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Иран - Ирак

04.01.2015, Воскресенье, 14:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Иран - Ирак
Кубок Азии 2011, группа D
групповой раунд, 1 тур
11 января, вторник 19:15 Ирак 1:2 Иран
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