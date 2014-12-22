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Ирак - Кувейт

22.12.2014, Понедельник, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирак - Кувейт
Кубок Персидского Залива 2014, группа B
1 тур
14 ноября, пятница 20:15 Ирак 0:1 Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные 2010

2 декабря, четверг 16:00 Кувейт 2:2 Ирак
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