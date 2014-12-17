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Китай - Киргизия

17.12.2014, Среда, 14:35 мск Товарищеские матчи. Сборные Китай - Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

13 декабря, суббота 14:35 Китай 4:0 Киргизия
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