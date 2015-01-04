Введите ваш ник на сайте

Кан - Дижон

04.01.2015, Воскресенье, 19:45 мск Кан, стадион Мишель д'Орнано Франция. Кубок, 1/32 финала Кан - Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 19:00 Дижон 1:0 Кан
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Кан 3:0 Дижон
...
  • Читайте нас: 