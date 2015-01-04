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Осер - Страсбур

04.01.2015, Воскресенье, 17:00 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/32 финала Осер - Страсбур
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Осер 1:1 Страсбур
3 тур
15 августа, среда 22:30 Страсбур 3:0 Осер
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