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Ланс - Лион

04.01.2015, Воскресенье, 16:15 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Франция. Кубок, 1/32 финала Ланс - Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
3 тур
24 августа, воскресенье 16:00 Лион 0:1 Ланс
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
13 февраля, четверг 23:45 Лион 1:2 Ланс
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 23:00 Лион 3:0 Ланс
14 тур
21 ноября, воскресенье 23:00 Ланс 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
13 февраля, суббота 23:00 Лион 1:0 Ланс
8 тур
3 октября, суббота 23:00 Ланс 0:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
20 января, воскресенье 00:00 Ланс 3:0 Лион
3 тур
29 сентября, суббота 00:00 Лион 3:0 Ланс
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