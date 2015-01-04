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Бордо - Тулуза

04.01.2015, Воскресенье, 16:15 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Кубок, 1/32 финала Бордо - Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
12 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
28 октября, вторник 23:00 Тулуза 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
11 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Тулуза
2 тур
17 августа, суббота 22:00 Тулуза 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Бордо
11 тур
4 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:59 Бордо 2:0 Тулуза
6 тур
17 сентября, суббота 21:00 Тулуза 3:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Тулуза 2:0 Бордо
2 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Тулуза
19 тур
23 декабря, среда 23:00 Тулуза 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Тулуза 3:0 Бордо
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 20:00 Тулуза 0:1 Бордо
16 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Бордо 4:3 Тулуза
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