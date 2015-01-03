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Бастия - Лилль

03.01.2015, Суббота, 22:45 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Кубок, 1/32 финала Бастия - Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
8 тур
27 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
2 мая, пятница 22:30 Бастия 1:1 Лилль
18 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Лилль 2:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Бастия 1:2 Лилль
15 тур
1 декабря, суббота 23:00 Лилль 0:0 Бастия
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
28 ноября, среда 21:45 Бастия 0:3 Лилль
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