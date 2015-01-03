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Сент-Омер - Ирис Клуб де Круа

03.01.2015, Суббота, 21:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Сент-Омер - Ирис Клуб де Круа
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