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Кевийи - Орлеан

03.01.2015, Суббота, 21:00 мск Руан, стадион Робер Диошон Франция. Кубок, 1/32 финала Кевийи - Орлеан
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 февраля, вторник 22:00 Кевийи 2:0 Орлеан
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