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Булонь - Сарр-Юнион

03.01.2015, Суббота, 18:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/32 финала Булонь - Сарр-Юнион
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