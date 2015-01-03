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Нант - Клуб Франсешен

03.01.2015, Суббота, 17:15 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок, 1/32 финала Нант - Клуб Франсешен
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