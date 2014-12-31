Введите ваш ник на сайте

Катар - Оман

31.12.2014, Среда, 10:25 мск Товарищеские матчи. Сборные Катар - Оман
Кубок Персидского Залива 2014
Плей-офф, 1/2 финала
23 ноября, воскресенье 17:45 Оман 1:3 Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2012

9 октября, вторник 16:30 Катар 1:1 Оман
...
  • Читайте нас: 