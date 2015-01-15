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Судьи
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена)

Эльче - Барселона

15.01.2015, Четверг, 23:59 мск Эльче, стадион Мартинес Валеро Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Эльче - Барселона
Первый матч: 0 - 5
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 8 января, четверг 23:59 Барселона 5:0 Эльче
Испания. Примера (2014/2015)
1 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Барселона 3:0 Эльче
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Эльче 0:0 Барселона
18 тур
5 января, воскресенье 19:00 Барселона 4:0 Эльче
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