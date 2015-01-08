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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)

Барселона - Эльче

08.01.2015, Четверг, 23:59 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Барселона - Эльче
Испания. Примера (2014/2015)
1 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Барселона 3:0 Эльче
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Эльче 0:0 Барселона
18 тур
5 января, воскресенье 19:00 Барселона 4:0 Эльче
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