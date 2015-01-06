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Сельта - Атлетик

06.01.2015, Вторник, 19:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Сельта - Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
8 тур
18 октября, суббота 20:00 Атлетик 1:1 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
11 февраля, вторник 01:00 Сельта 0:0 Атлетик
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, пятница 00:30 Атлетик 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 23:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
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