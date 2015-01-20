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Ирак - Палестина

20.01.2015, Вторник, 12:00 мск Канберра, стадион Канберра Стэдиум Кубок Азии, 3 тур Ирак - Палестина
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 3 3 0 0 7:0 +7 9
2. Ирак 3 2 0 1 3:1 +2 6
3. Иордания 3 1 0 2 5:4 +1 3
4. Палестина 3 0 0 3 1:11 -10 0
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