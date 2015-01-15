Введите ваш ник на сайте

Бахрейн - ОАЭ

15.01.2015, Четверг, 10:00 мск Канберра, стадион Канберра Стэдиум Кубок Азии, 2 тур Бахрейн - ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2012

16 октября, вторник 18:35 Бахрейн 2:6 ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2010

29 ноября, понедельник 19:00 ОАЭ 3:1 Бахрейн
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 3 3 0 0 4:0 +4 9
2. ОАЭ 3 2 0 1 6:3 +3 6
3. Бахрейн 3 1 0 2 3:5 -2 3
4. Катар 3 0 0 3 2:7 -5 0
...
  • Читайте нас: 