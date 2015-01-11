Введите ваш ник на сайте

Иран - Бахрейн

11.01.2015, Воскресенье, 12:00 мск Мельбурн, стадион Ректенгулар Стэдиум Кубок Азии, 1 тур Иран - Бахрейн
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 3 3 0 0 4:0 +4 9
2. ОАЭ 3 2 0 1 6:3 +3 6
3. Бахрейн 3 1 0 2 3:5 -2 3
4. Катар 3 0 0 3 2:7 -5 0
...
  • Читайте нас: 