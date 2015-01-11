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ОАЭ - Катар

11.01.2015, Воскресенье, 10:00 мск Канберра, стадион Канберра Стэдиум Кубок Азии, 1 тур ОАЭ - Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2010

4 августа, среда 21:00 ОАЭ 3:1 Катар
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 3 3 0 0 4:0 +4 9
2. ОАЭ 3 2 0 1 6:3 +3 6
3. Бахрейн 3 1 0 2 3:5 -2 3
4. Катар 3 0 0 3 2:7 -5 0
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