Введите ваш ник на сайте

Узбекистан - Саудовская Аравия

18.01.2015, Воскресенье, 12:00 мск Мельбурн, стадион Ректенгулар Стэдиум Кубок Азии, 3 тур Узбекистан - Саудовская Аравия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Китай 3 3 0 0 5:2 +3 9
2. Узбекистан 3 2 0 1 5:3 +2 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 5:5 0 3
4. КНДР 3 0 0 3 2:7 -5 0
...
  • Читайте нас: 