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Лилль - Нант

14.01.2015, Среда, 23:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала Лилль - Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
5 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Лилль 2:0 Нант
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 19:30 Лилль 0:0 Нант
11 тур
25 октября, пятница 22:30 Нант 0:1 Лилль
Франция. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
2 февраля, среда 22:45 Лилль 1:1
(3:2)п		 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
30 тур
4 апреля, суббота 21:00 Нант 0:2 Лилль
12 тур
1 ноября, суббота 21:00 Лилль 2:0 Нант
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