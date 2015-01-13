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Бастия - Ренн

13.01.2015, Вторник, 20:40 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала Бастия - Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
18 тур
13 декабря, суббота 22:00 Бастия 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Ренн 3:0 Бастия
13 тур
9 ноября, суббота 23:00 Бастия 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 17:00 Бастия 0:2 Ренн
3 тур
25 августа, суббота 22:00 Ренн 3:2 Бастия
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