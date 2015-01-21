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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед

21.01.2015, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала , первый матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
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